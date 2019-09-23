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Ракурс
Зеленський підписав закон про імпічмент. Фото: NewsOne

Зеленський підписав закон про імпічмент

23 вер 2019, 12:26
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про особливу процедуру усунення президента України з поста» імпічмент.

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Статус законопроекту № 1012 змінився на сайті парламенту. Зазначається, що 23 вересня закон повернуто з підписом президента. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон про імпічмент набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Згідно з документом, ініціювати імпічмент може письмове подання, яке підпише більшість народних депутатів. У документі має бути правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії. Вона буде розслідувати обставини державної зради чи іншого злочину, у якому підозрюють президента.

Після прийняття рішення депутати мають звернутися до Конституційного і Верховного судів, які мають розглянути конституційність розгляду справи та підтвердити наявність ознак злочину у діях президента.

Рішення про імпічмент мають прийняти щонайменше три чверті конституційного складу парламенту. Якщо рішення не буде прийнято, спікер має вибачитися перед головою держави у письмовій формі.

Законопроект про імпічмент президента Верховна Рада прийняла у першому читанні 10 вересня.

Нагадаємо, глава парламенту підписав закон про імпічмент 19 вересня.

Джерело: Ракурс


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