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Ракурс
Кличко подав альтернативний законопроект про столицю. Фото: NewsOne

Кличко подав у Раду альтернативний проект закону про столицю України (ВІДЕО)

23 вер 2019, 12:23
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Віталій Кличко, міський голова Києва, подав до Верховної Ради України альтернативний законопроект про столицю.

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Мер вважає, що раніше внесений до парламенту законопроект про столицю не передбачає самоврядування та децентралізацію. Про це Кличко заявив 23 вересня під час прес-конференції, яка транслювалася на його сторінці у Facebook.

Будь-який законопроект повинен бути обговорений з киянами. Я не хотів би, щоб хтось написав проект закону і з турбореактивністю Рада його ухвалила. Повинна бути громадська дискусія із залученням фахівців. Ми запропонували альтернативний законопроект, — зазначив Кличко.

За словами Кличка, його законопроект передбачає обрання мера Києва шляхом голосування киян, а не призначення міського голови владою.

Раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрували законопроект «Про столицю України — місто-герой Київ». Документ пропонує врегулювати питання правового статусу Києва та особливостей місцевого самоврядування в столиці. Зокрема, передбачається встановити, що на території Києва утворюються райони, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до системи адміністративно-територіального устрою України.

Нагадаємо, що на початку вересня уряд у закритому режимі погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Між Кличком і керівником Офісу президента Андрієм Богданом точиться конфлікт. Соратник Зеленського звинуватив мера Києва у втраті контролю над містом. Кличко ж заявив про незаконність спроб нової влади усунути його з посади, назвавши це наступом на місцеве самоврядування та демократію.

Джерело: Ракурс


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