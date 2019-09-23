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Ракурс
Кличко подал альтернативный законопроект о столице. Фото: NewsOne

Кличко подал в Раду альтернативный проект закона о столице Украины (ВИДЕО)

23 сен 2019, 12:23
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Виталий Кличко, мэр Киева, подал в Верховную Раду Украины альтернативный законопроект о столице.

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Мэр считает, что ранее внесенный в парламент законопроект о столице не предусматривает самоуправление и децентрализацию. Об этом Кличко заявил 23 сентября во время пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook.

Любой законопроект должен быть обсужден с киевлянами. Я не хотел бы, чтобы кто-то написал проект закона и с турбореактивностью Рада его приняла. Должна быть общественная дискуссия с привлечением специалистов. Мы предложили альтернативный законопроект, — отметил Кличко.

По словам Кличко, его законопроект предусматривает избрание мэра Киева путем голосования киевлян, а не назначение городского головы властью.

Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ предлагает урегулировать вопрос правового статуса Киева и особенностей местного самоуправления в столице. В частности, предполагается установить, что на территории Киева образуются районы, которые являются административно-территориальными единицами, входящих в систему административно-территориального устройства Украины.

Напомним, что в начале сентября правительство в закрытом режиме согласовало увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Между Кличко и руководителем Офиса президента Андреем Богданом идет конфликт. Соратник Зеленского обвинил мэра Киева в потере контроля над городом. Кличко же заявил о незаконности попыток новой власти устранить его с должности, назвав это наступлением на местное самоуправление и демократию.

Источник: Ракурс


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