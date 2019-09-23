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Ракурс
Венера была обитаема: ученые NASA рассказали о своих наблюдениях, фото — sbras.ru

Венера была обитаема: ученые NASA рассказали о своих наблюдениях

23 сен 2019, 12:10
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Ученые NASA рассказали всему миру о том, что на Венере 700 миллионов лет назад существовала жизнь. Такие выводы были сделаны на основе многолетних изучений в Институте космических наук Годдарда, а срок наличия жизни на этой планете — два или даже три миллиарда лет.

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Об этом пишет Universe Today. Ученые NASA сделали важнейшее открытие и поделились результатами с общественностью: на Венере около семисот миллиардов лет назад существовала жизнь, такие выводы были сделаны благодаря современным технологиям исследований.

Как рассказали ученые, сегодня планета Венера непригодна для жизни, в первую очередь из-за своей атмосферы, состоящей почти на 97% из углекислого газа. Но когда-то там была жизнь, причем этот период длился около 3 млрд лет.

Новые карты, которые удалось составить благодаря внедрению в работу современных космических зондов, указали на наличие мелководного океана. Исследования позволили ученым смоделировать Венеру такой, какой эта планета была в двух точках на карте времени — 715 млн лет назад и 4,2 млрд лет назад.

Как сказали ученые, температура поверхности планеты составляла в исследуемых периодах от 20 до 50 градусов, что позволяет предполагать наличие живых организмов, а значит, жизни на Венере.

Ранее «Ракурс» писал о потере SpaceX сразу трех спутников в космосе. Всего в космос компания Илона Маска запустила 60 спутников, они должны были обеспечить жителей всей планеты широкополосным интернетом.

Источник: Ракурс


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