Венера була населена: вчені NASA розповіли про свої спостереження, фото — sbras.ru

https://racurs.ua/ua/n127159-venera-bula-naselena-vcheni-nasa-rozpovily-pro-svoyi-sposterejennya.html

Ракурс

Вчені NASA розповіли всьому світові про те, що на Венері 700 мільйонів років тому існувало життя. Такі висновки були зроблені на основі багаторічних вивчень в Інституті космічних наук Годдарда, а термін наявності життя на цій планеті — два або навіть три мільярди років.

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Про це пише Universe Today. Як розповіли вчені, сьогодні планета Венера непридатна для життя, в першу чергу через свою атмосферу, що складається майже на 97% з вуглекислого газу. Але колись там було життя, до того ж цей період тривав близько 3 млрд років.

Нові карти, які вдалося скласти завдяки впровадженню в роботу сучасних космічних зондів, вказали на наявність мілководного океану. Дослідження дозволили вченим змоделювати Венеру такою, якою ця планета була в двох точках на карті часу — 715 млн років тому і 4,2 млрд років тому.

Як сказали вчені, температура поверхні планети становила в досліджуваних періодах від 20 до 50 градусів, що дозволяє припускати про наявність живих організмів, а значить, життя на Венері.

Раніше «Ракурс» писав про втрату SpaceX відразу трьох супутників в космосі. Всього у космос компанія Ілона Маска запустила 60 супутників, вони повинні були забезпечити жителів всієї планети широкосмуговим інтернетом.