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Ракурс
ДТП на Київщині. Фото: Нацполіція

Потрійна ДТП на Київщині забрала життя трьох осіб (ФОТО)

23 вер 2019, 11:51
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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками 23 вересня сталася у Київській області.

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Три автомобілі зіткнулися на 59 км автодороги «Київ-Харків» поблизу села Бзів, що у Баришівському районі. Виявилося, що вантажівка, яка рухалася у напрямку Харкова, зіткнулася із припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду нього. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Далі вантажівку протягнуло по дорозі й вона зачепила ще одну машину, яка стояла обабіч дороги. Внаслідок аварії двоє осіб від отриманих травм загинули на місці пригоди, третій чоловік помер вже у кареті швидкої по дорозі до лікарні.

Наразі поліція встановлює причини трагічної дорожньо-транспортної пригоди. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

ДТП на Київщині. Фото: Нацполіція

ДТП на Київщині. Фото: Нацполіція

Останніми днями в Україні значно зросла кількість дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками. Так, 21 вересня загинули дев’ятеро осіб внаслідок аварії маршрутки та вантажівки між селами Нова Долина і Прилиманське, які розташовані в Овідіопольському районі Одеської області.

Вчора пізно ввечері у Житомирській області автоцистерна врізаласяв автобус, який стояв на узбіччі. У ДТП загинули дев’ятеро осіб, ще 10 дістали травми. Ними виявилися працівники Комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». У ніч трагедії вони повертались з відпочинку у Карпатах. У Житомирі влада оголосила триденний траур.

Минулої ночі в Чернігові підліток за кермом легкового автомобіля врізався у придорожнє дерево. Удар був такої сили, що машину розірвало на частини. Аварія забрала життя чотирьох осіб, вижити вдалося одній дівчини, вона наразі в лікарні.

Джерело: Ракурс


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