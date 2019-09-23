Смертельна ДТП сталася у Чернігові. Фото: Прямий

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Дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя чотирьох осіб, сталася 23 вересня у Чернігові.

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Легковий автомобіль вночі зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого водій та троє пасажирів загинули на місці події. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. В лікарні знаходиться уціліла в ДТП дівчина. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Чернігівській області.

Попередньо встановлено, що за кермом Volkswagen Passat (Фольксваген Пасат) знаходився підліток, який взяв дідову машину, щоб покататися з друзями. Хлопчина планував отримати водійське посвідчення. На мокрій дорозі він не справився з керуванням та виїхав за межі проїзної частини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері у Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками. Внаслідок зіткнення автоцистерни та автобуса на автодорозі Київ-Чоп загинули дев’ятеро осіб, а 10 дістали травми.