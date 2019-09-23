Смертельное ДТП произошло в Чернигове. Фото: Прямый

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Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек, произошло 23 сентября в Чернигове.

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Легковой автомобиль ночью столкнулся с придорожным деревом, в результате чего водитель и три пассажира погибли на месте происшествия. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. В больнице находится выжившая в ДТП девушка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Предварительно установлено, что за рулем Volkswagen Passat (Фольксваген Пассат) находился подросток, который взял дедову машину, чтобы покататься с друзьями. Парень планировал получить водительское удостоверение. На мокрой дороге он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, вчера поздно вечером в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате столкновения автоцистерны и автобуса на автодороге Киев-Чоп погибли девять человек, а 10 получили травмы.