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Ракурс
Падение Boeing 737 Max 8 в Индонезии: первые выводы о крушении, фото — Википедия

Падение Boeing 737 Max в Индонезии: первые выводы о крушении

23 сен 2019, 11:06
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Крушение Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии начали расследовать эксперты в области авиакатастроф. Они разобрали по полочкам события рокового дня и сделали первые выводы.

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Работы проводятся в Индонезии, пишет The Wall Street Journal.

В частности, в черновике документа сказано, что одна из причин крушения Боинга в Индонезии — проблемы в процессе проектирования авиалайнера. Также среди возможных пунктов названо и несоблюдение авиационных правил.

Как рассказали эксперты, не обошлось без человеческого фактора — ошибки пилотов тоже вошли в перечень причин крушения авиалайнера в Индонезии. Всего в предварительном заключении было названо более ста пунктов, приведших к трагедии.

Полный текст доклада ожидают только в ноябре, но компания-производитель авиалайнера контактирует и с правительством Индонезии, и с экспертами, со своей стороны делая все для раскрытия причин крушения.

Напомним, что Boeing 737 Max 8 потерпел крушение неподалеку от острова Ява, случилось это 29 октября 2018 года. Все пассажиры и члены экипажа (всего 189 человек) погибли.

Также «Ракурс» писал о том, что подобные технические проблемы могут быть у 246 авиалайнеров по всему миру. Известно, что 45 самолетов из этого перечня принадлежат авиакомпаниям из США.


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