Смертельное ДТП на Житомирщине: появились новые детали трагедии. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n127154-smertelnoe-dtp-na-jitomirschine-poyavilis-novye-detali-tragedii-foto.html

Ракурс

Правоохранители задержали водителя грузовика, который не справился с управлением и столкнулся с автобусом, что стало причиной гибели девяти человек.

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Полиция открыла уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

На сайте Житомирского горсовета отмечается, что в городе объявили трехдневный траур по погибшим. Ими оказались работники коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». В ночь трагедии они возвращались из отдыха в Карпатах.

К ликвидации привлекли 47 человек и 17 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медицины катастроф, службы автомобильных дорог и правоохранителей.

Напомним, DAF (ДАФ) с цистерной столкнулся с автобусом. В результате трагедии погибли девять человек, еще 11 пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Одесской области произошло масштабное ДТП, в результате чего погибли девять человек.