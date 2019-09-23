Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Смертельное ДТП на Житомирщине: появились новые детали трагедии. Фото: ГСЧС

Смертельное ДТП на Житомирщине: появились новые детали трагедии (ФОТО)

23 сен 2019, 10:44
999

Правоохранители задержали водителя грузовика, который не справился с управлением и столкнулся с автобусом, что стало причиной гибели девяти человек.

Loading...

Полиция открыла уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

На сайте Житомирского горсовета отмечается, что в городе объявили трехдневный траур по погибшим. Ими оказались работники коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». В ночь трагедии они возвращались из отдыха в Карпатах.

ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

К ликвидации привлекли 47 человек и 17 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медицины катастроф, службы автомобильных дорог и правоохранителей.

Напомним, DAF (ДАФ) с цистерной столкнулся с автобусом. В результате трагедии погибли девять человек, еще 11 пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Одесской области произошло масштабное ДТП, в результате чего погибли девять человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

ДТП на Житомирщине: три человека находятся в реанимации (ФОТО, ВИДЕО)

Пострадавшие лица, которые получили травмы в смертельном дорожно-транспортном происшествии, находятся в районной больнице в Новоград-Волынском. Три человека в тяжелом состоянии в реанимации

Новости Украины
14:47

Зеленский и Трамп проведут часовую встречу в Нью-Йорке — Пристайко

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Нью-Йорке проведут встречу, которая продлится 60 минут. Ранее лидеры стран уже дважды разговаривали по телефону

Новости Украины
14:12
Новости партнеров
Загрузка...