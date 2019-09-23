Списки политзаключенных для второго обмена Зеленскому подготовят до конца октября, фото — "BBC Украина"

https://racurs.ua/n127153-spiski-politzakluchennyh-dlya-vtorogo-obmena-zelenskomu-podgotovyat-do-konca-oktyabrya.html

Ракурс

Списки украинских политзаключенных, содержащихся в России, для проведения второго большого обмена подготовят до конца октября. Об этом заявил помощник президента по международным делам Андрей Ермак.

Loading...

По его словам, в списках есть лица, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыму и на неподконтрольных территориях.

Относительно согласования этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Возвращение 35 граждан Украины, которые содержались Россией, было только первым этапом, — заявил Ермак в интервью Lb.ua.

Он подтвердил, что в России и в Крыму удерживают 113 граждан Украины, а отдельные списки готовятся и по ОРДЛО. В то же время Ермак не назвал конкретные цифры, ограничившись формулировкой о «сотнях людей».

Помощник Зеленского, который вел переговоры с РФ об обмене в формате «35 на 35», считает, что на конкретные цифры стороны выйдут примерно через месяц, поскольку сейчас работают над согласованием количества людей. После этого начнется процесс согласования сроков освобождения этой группы.

Ермак не считает, что конец октября может стать промежуточным датой для второй серии освобождению заложников. Ситуацию осложняет, как и во время первого обмена, то, что украинцы разбросаны по всей территории Российской Федерации и, чтобы свезти их всех вместе, понадобится время.

Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и каков процессуальный статус их дел, — заявил Ермак.

Напомним, что в начале сентября Киев и Москва обменялись удерживаемыми лицами «35 на 35». Впоследствии президент Зеленский сообщил, что ожидает от саммита в «нормандском формате» решения относительно окончательного обмена заключенными.