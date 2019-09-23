Списки політв’язнів для другого обміну Зеленському підготують до кінця жовтня, фото — "BBC Україна"

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Списки українських політв’язнів, які утримуються в Росії, для проведення другого великого обміну підготують до кінця жовтня. Про це заявив помічник президента з міжнародних справ Андрій Єрмак.

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За його словами, у списках є особи, які знаходяться на території Російської Федерації, Криму і на непідконтрольних територіях.

За погодженням цих списків постійно працює група в Мінську, оскільки їх потрібно підтвердити не тільки з нашої, а й з того боку. Повернення 35 громадян України, які утримуються Росією, було тільки першим етапом, — заявив Єрмак в інтерв’ю Lb.ua.

Він підтвердив, що в Росії і в Криму утримують 113 громадян України, а окремі списки готуються і по ОРДЛО. Водночас Єрмак не назвав конкретні цифри, обмежившись формулюванням про «сотні людей».

Помічник Зеленського, який провадив переговори з РФ про обмін у форматі «35 на 35», вважає, що на конкретні цифри сторони вийдуть приблизно через місяць, оскільки наразі працюють над узгодженням кількості людей. Після цього розпочнеться процес узгодження термінів звільнення цієї групи.

Єрмак не вважає, що кінець жовтня може стати проміжною датою для другої серії звільнення заручників. Ситуацію ускладнює, як і під час першого обміну, те, що українці розкидані по всій території Російської Федерації і, щоб звезти їх усіх разом, знадобиться час.

Рішення в кінцевому підсумку буде приймати президент, але ми повинні підготувати чіткі списки з розумінням, хто де знаходиться і який процесуальний статус їх справ, — заявив Єрмак.

Нагадаємо, що на початку вересня Київ та Москва здійснили обмін утримуваними особами «35 на 35». Згодом президент Зеленський повідомив, що очікує від саміту у «нормандському форматі» рішення щодо остаточного обміну в’язнями.