Бійка за участю екс-нардепа сталася на Херсонщині. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n127152-na-hersonschyni-netverezyy-eks-nardep-iz-bpp-pobyv-ludynu-na-silskomu-svyati.html

Ракурс

У Херсонській області екс-депутат від «Блоку Петра Порошенка» Євгеній Рищук, перебуваючи у нетверезому стані, влаштував дебош на сільському святі.

Loading...

Колишній народний обранець побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова, дісталося й депутату Дніпровської районної ради Херсона Олександру Власову. Про бійку 23 вересня повідомив юрист Масі Найєм у Facebook.

Колишній депутат БПП, яка зараз «Європейська Солідарність», той, на якого вказують, як на замовника вбивства Катерини Гандзюк, сьогодні вночі, п’яний, побив людину і погрожував убити друга Каті, який живе в Херсоні, — йдеться у повідомленні.

Видання «Українська правда» із посиланням на місцевого журналіста Сергія Нікітенка повідомило, що бійка сталася на святкуванні Дня села Праві Саги, що у передмісті Херсона.

Рищук побив місцевого депутата райради на сільському святі. Не знаю, скільки там усе те тривало, але подзвонили депутату Власову, щоб він приїхав, бо у селі п’яний Рищук і бійка. Він приїхав і йому теж дісталася, — зазначив Нікітенко.

Прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області повідомила, що 22 вересня близько 23.30 в «Єдиний центр 102» обласної поліції зателефонував 37-річний житель міста Олешки. Чоловік повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік. Прізвище дебошира в поліції не назвали.

Нагадаємо, 16 вересня у Дарницькому районі Києва група нетверезих осіб побила співробітника поліції за зроблене зауваження. Правоохоронець був змушений застосувати зброю.