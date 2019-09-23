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Бійка за участю екс-нардепа сталася на Херсонщині. Фото: Цензор.НЕТ

На Херсонщині нетверезий екс-нардеп із БПП побив людину на сільському святі (ВІДЕО)

23 вер 2019, 10:29
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У Херсонській області екс-депутат від «Блоку Петра Порошенка» Євгеній Рищук, перебуваючи у нетверезому стані, влаштував дебош на сільському святі.

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Колишній народний обранець побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова, дісталося й депутату Дніпровської районної ради Херсона Олександру Власову. Про бійку 23 вересня повідомив юрист Масі Найєм у Facebook.

Колишній депутат БПП, яка зараз «Європейська Солідарність», той, на якого вказують, як на замовника вбивства Катерини Гандзюк, сьогодні вночі, п’яний, побив людину і погрожував убити друга Каті, який живе в Херсоні, — йдеться у повідомленні.

Видання «Українська правда» із посиланням на місцевого журналіста Сергія Нікітенка повідомило, що бійка сталася на святкуванні Дня села Праві Саги, що у передмісті Херсона.

Рищук побив місцевого депутата райради на сільському святі. Не знаю, скільки там усе те тривало, але подзвонили депутату Власову, щоб він приїхав, бо у селі п’яний Рищук і бійка. Він приїхав і йому теж дісталася, — зазначив Нікітенко.

Прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області повідомила, що 22 вересня близько 23.30 в «Єдиний центр 102» обласної поліції зателефонував 37-річний житель міста Олешки. Чоловік повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік. Прізвище дебошира в поліції не назвали.

Нагадаємо, 16 вересня у Дарницькому районі Києва група нетверезих осіб побила співробітника поліції за зроблене зауваження. Правоохоронець був змушений застосувати зброю.


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