Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n127151-yastremska-onovyla-osobystyy-rekord-u-reytyngu-wta.html

Ракурс

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська поліпшила своє становище у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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Таким чином Ястремська в черговий раз за останні три тижні оновила свій особистий рекорду у WTA. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на список світової класифікації.

Станом на 23 вересня, Ястремська займає 27 місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Перемоги на корті дозволяють другій ракетці України додати ще одну сходинку та поліпшити своє становище.

Найбільшого успіху серед українських тенісисток досягла Марта Костюк. Вона змогла добре себе показати у турнірі серії ITF у Франції. Костюк змогла піднятися на 33 сходинки і наразі займає 182-е місце у світовій класифікації.

Перша ракетка України відома спортсменка Еліна Світоліна утримується на третій сходинці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Ястремська напередодні обіграла австралійську спортсменку Айлу Томлянович (№ 42 WTA) у турнірі серії Прем'єр 5 у китайському місті Ухань.