Сильні заморозки очікуються в Україні.

https://racurs.ua/ua/n127150-gidrometcentr-poperedyv-pro-sylni-zamorozky-v-ukrayini.html

Ракурс

Синоптики попередили, що впродовж найближчих кількох днів в Україні очікуються заморозки.

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Вночі 24 вересня у північних та східних областях прогнозують сильні заморозки у повітрі 0−3°. У Полтавській та Черкаській областях очікуються заморозки на ґрунті 0−4°. Про це 23 вересня повідомив Гідрометцентр України.

За інформацією синоптиків, вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі 0−3°, а в Житомирській, Київській та Донецькій областях заморозки на ґрунті 0−5°. Крім того, в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні обіцяли погоду без опадів, дощі очікувалися лише на Закарпатті. Температура повітря вдень прогнозувала 11−22° тепла.