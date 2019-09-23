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Сильные заморозки ожидаются в Украине.

Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в Украине

23 сен 2019, 09:47
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Синоптики предупредили, что в течение ближайших нескольких дней в Украине ожидаются заморозки.

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Ночью 24 сентября в северных и восточных областях прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0−3°. В Полтавской и Черкасской областях ожидаются заморозки на почве 0−4°. Об этом 23 сентября сообщил Гидрометцентр Украины.

По информации синоптиков, ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0−3°, а в Житомирской, Киевской и Донецкой областях заморозки на почве 0−5°. Кроме того, в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 23 сентября в Украине обещали погоду без осадков, дожди ожидались лишь на Закарпатье. Температура воздуха днем прогнозировала 11−22° тепла.

Источник: Ракурс


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