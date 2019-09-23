Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Альпах попрощались с ледником, который исчез из-за глобального потепления. Фото: индикатор

В Альпах попрощались с ледником, который исчез из-за глобального потепления (ФОТО)

23 сен 2019, 09:32
999

В Альпах торжественно простились с ледником Пизоль, который растаял в результате глобального потепления. Активисты провели воскресный «похоронный марш», чтобы отметить исчезновение ледника.

Loading...

Ледник Пизоль находится на северо-востоке Швейцарии в Гларнских Альпах. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на ВВС.

За последние 13 лет Пизоль утратил более 80% своего объема и его таяние все время ускоряется из-за повышения глобальной температуры в мире.

В Альпах попрощались с ледником, который исчез из-за глобального потепления. Фото: Европейская правда

Согласно прогнозу швейцарских ученых, до 2050 года по меньшей мере половина швейцарских ледников исчезнет. На данный момент Пизоль все еще существует, но он уменьшился до такого размера, что с научной точки зрения больше не может называться ледником.

Отмечается, что похороны ледника устроила Швейцарская ассоциация защиты климата. Организация призывает власти Швейцарии сократить выбросы углекислого газа до нуля до 2050 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», в прошлом месяце аналогичная церемония прошла в Исландии. Там попрощались с 700-летним ледником.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский и Трамп проведут часовую встречу в Нью-Йорке — Пристайко

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Нью-Йорке проведут встречу, которая продлится 60 минут. Ранее лидеры стран уже дважды разговаривали по телефону

Новости Украины
14:12

Для повышения зарплат учителям в 2020 году необходимо 45 млрд грн — Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что повышение зарплат педагогов является приоритетом для нового правительства, но на это нужно 45 млрд грн. В Кабмине в ближайшее время обещают разработать действенный инструмент

Новости Украины
13:36

Машину разорвало на части: в Чернигове в ДТП погибли четыре подростка (ФОТО)

В Чернигове случилось ужасное дорожно-транспортное происшествие. Легковое авто на большой скорости врезалось дерево, в результате аварии погибли четыре человека, а выжить удалось лишь одной девушке

Новости Украины
11:12
Новости партнеров
Загрузка...