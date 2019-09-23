В Альпах попрощались с ледником, который исчез из-за глобального потепления. Фото: индикатор

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Ракурс

В Альпах торжественно простились с ледником Пизоль, который растаял в результате глобального потепления. Активисты провели воскресный «похоронный марш», чтобы отметить исчезновение ледника.

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Ледник Пизоль находится на северо-востоке Швейцарии в Гларнских Альпах. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на ВВС.

За последние 13 лет Пизоль утратил более 80% своего объема и его таяние все время ускоряется из-за повышения глобальной температуры в мире.

Согласно прогнозу швейцарских ученых, до 2050 года по меньшей мере половина швейцарских ледников исчезнет. На данный момент Пизоль все еще существует, но он уменьшился до такого размера, что с научной точки зрения больше не может называться ледником.

Отмечается, что похороны ледника устроила Швейцарская ассоциация защиты климата. Организация призывает власти Швейцарии сократить выбросы углекислого газа до нуля до 2050 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», в прошлом месяце аналогичная церемония прошла в Исландии. Там попрощались с 700-летним ледником.