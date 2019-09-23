Авария произошла на Житомирщине. Фото: volynonline.com

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошла в Житомирской области.

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Авария произошла 22 сентября около 22.30 на 250 км автодороги Киев-Чоп вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района. Столкнулись грузовик и автобус. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель DAF (ДАФ) с цистерной, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», что стоял на обочине дороги. Водитель автобуса остановился, поскольку нужно было заменить колесо. В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

В результате ДТП девять человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших в возрасте от 42 до 71 года был госпитализирован в Новоград-Волынскую больницу.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Новоград-Волынского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в области. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители зафиксировали все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское, которые расположены в Овидиопольском районе Одесской области произошла масштабная авария. В результате столкновения грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек.