Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Авария произошла на Житомирщине. Фото: volynonline.com

На Житомирщине автоцистерна столкнулась с автобусом: девять человек погибли, 10 травмированы (ФОТО)

23 сен 2019, 09:22
999

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошла в Житомирской области.

Loading...

Авария произошла 22 сентября около 22.30 на 250 км автодороги Киев-Чоп вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района. Столкнулись грузовик и автобус. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель DAF (ДАФ) с цистерной, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением «Житомир-Яремча», что стоял на обочине дороги. Водитель автобуса остановился, поскольку нужно было заменить колесо. В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

В результате ДТП девять человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших в возрасте от 42 до 71 года был госпитализирован в Новоград-Волынскую больницу.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Новоград-Волынского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в области. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители зафиксировали все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Авария в Житомирской области. Фото: Нацполиция

Авария в Житомирской области. Фото: Нацполиция

Напомним, 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское, которые расположены в Овидиопольском районе Одесской области произошла масштабная авария. В результате столкновения грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

ДТП на Житомирщине: три человека находятся в реанимации (ФОТО, ВИДЕО)

Пострадавшие лица, которые получили травмы в смертельном дорожно-транспортном происшествии, находятся в районной больнице в Новоград-Волынском. Три человека в тяжелом состоянии в реанимации

Новости Украины
14:47

Зеленский и Трамп проведут часовую встречу в Нью-Йорке — Пристайко

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Нью-Йорке проведут встречу, которая продлится 60 минут. Ранее лидеры стран уже дважды разговаривали по телефону

Новости Украины
14:12
Новости партнеров
Загрузка...