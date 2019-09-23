Пожар автоцистерн произошел в Киеве. Фото: ГСЧС

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Пожар в Киеве произошел в Деснянском районе — автоцистерны горели на автостоянке на ул. Вискозная, 3.

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В цистернах, которые охватил огонь, были бензин и дизель. Информация о пожаре поступила в 21.55, спасатели боролись с огнем на протяжении нескольких часов и ликвидировали возгорание в 23.48. Жертв и пострадавших нет. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

К тушению были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС. Спасатели с помощью маневрового поезда с очага пожара на безопасное расстояние эвакуировали шесть железнодорожных цистерн с нефтепродуктами.

Кроме того, на улице Деревообделочной в Голосеевском районе горел склад. Информацию о пожаре спасатели получили в 22.26. Огонь перекинулся на четырехэтажный офис. Площадь пожара составила 700 кв. м. К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 63 человека и 14 единиц спецтехники. Пожарным понадобилось почти три часа чтобы локализовать возгорание, пожар ликвидировали около трех часов ночи. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября горел военный госпиталь в Луцке. Спасатели и медики эвакуировали почти 100 человек. Площадь пожара составляла около 500 кв. м. Пожар пришлось ликвидировать два часа.