Пожежа автоцистерн сталася у Києві. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n127147-u-kyievi-stalysya-dvi-masshtabni-pojeji-do-gasinnya-zaluchaly-ponad-100-vogneborciv-foto.html

Ракурс

Пожежа в Києві сталася у Деснянському районі — горіли автоцистерни на автостоянці на вул. Віскозна, 3.

Loading...

У цистернах, які охопив вогонь, були бензин та дизель. Інформація про пожежу надійшла о 21.55, рятувальники боролися з вогнем впродовж кількох годин, ліквідували загоряння о 23.48. Жертв та постраждалих немає. Про це 23 вересня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

До гасіння було залучено 75 осіб особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС. Рятувальники за допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань евакуювали шість залізничних цистерн із нафтопродуктами.

Крім того, на вулиці Деревообробній у Голосіївському районі горів склад. Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 22.26. Вогонь перекинувся на чотириповерховий офіс. Площа пожежі склала 700 кв. м. До ліквідації надзвичайної ситуації були залучені 63 особи та 14 одиниць спецтехніки. Вогнеборцям знадобилося майже три години щоб локалізувати загоряння, пожежу ліквідували близької третьої години ночі. Внаслідок події ніхто не загинув та не постраждав.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 вересня горів військовий госпіталь у Луцьку. Рятувальники і медики евакуювали майже 100 осіб. Площа пожежі складала близько 500 кв. м. Пожежу довелося ліквідовувати дві години.