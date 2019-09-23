Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Трамп закликав ЄС допомагати Україні. Фото: Dominique A. Pineiro

Трамп закликав Євросоюз більше допомагати Україні (ВІДЕО)

23 вер 2019, 08:14
999

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що хоче, щоб Європейський Союз більше виділяв фінансової допомоги Україні.

Loading...

Американський лідер також запевнив, що розслідування у справі сина його опонента на президентських виборах Джо Байдена не вплинуло на затримку військової допомоги Україні. Про це повідомляє FoxNews.

Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз вкладали більше грошей в Україну. І я військову допомогу не затримував. Ми виділили військову допомогу, наскільки мені відомо, — сказав Трамп.

Крім того, американський президент заявив, що розгляне можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у вересні американський Конгрес ухвалив закон, який забезпечує виплату 250 млн дол. військової допомоги Україні після завершення поточного фінансового року в США.

Наприкінці серпня Трамп доручив представникам своєї адміністрації з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Однак 11 вересня американські сенатори від Республіканської і Демократичної партій заявили, що військова допомога Україні від США буде виділена за будь-яких обставин. Республіканець Рон Джонсон під час спілкування зі ЗМІ зазначив, що обидві партії Конгресу будуть голосувати за виділення коштів Україні, навіть якщо президент США Дональд Трамп прийме інше рішення.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Для підвищення зарплат вчителям у 2020 році необхідно 45 млрд грн — Новосад

Міністр освіти й науки України Ганна Новосад заявила, що підвищення зарплат педагогів є пріоритетом для нового уряду, але на це потрібно 45 млрд грн. В Кабміні найближчим часом обіцяють розробити дієвий інструмент

Новини України
13:36

ДБР відкрило провадження проти Парубія через трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року (ДОКУМЕНТ)

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія за підозрою в організації масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі

Юридичні новини
13:02

Смертельна ДТП на Житомирщині: з’явились нові деталі трагедії (ФОТО)

Водія вантажівки, яка зіткнулась з автобусом та стала причиною загибелі дев’ятьох осіб, затримала поліція. У автобусі їхали співробітники місцевого трамвайно-тролейбусного управління

Новини України
10:44
Новини партнерів
Загрузка...