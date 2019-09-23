Трамп закликав ЄС допомагати Україні. Фото: Dominique A. Pineiro

https://racurs.ua/ua/n127146-tramp-zaklykav-ievrosouz-bilshe-finansuvaty-ukrayinu-video.html

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що хоче, щоб Європейський Союз більше виділяв фінансової допомоги Україні.

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Американський лідер також запевнив, що розслідування у справі сина його опонента на президентських виборах Джо Байдена не вплинуло на затримку військової допомоги Україні. Про це повідомляє FoxNews.

Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз вкладали більше грошей в Україну. І я військову допомогу не затримував. Ми виділили військову допомогу, наскільки мені відомо, — сказав Трамп.

Крім того, американський президент заявив, що розгляне можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у вересні американський Конгрес ухвалив закон, який забезпечує виплату 250 млн дол. військової допомоги Україні після завершення поточного фінансового року в США.

Наприкінці серпня Трамп доручив представникам своєї адміністрації з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Однак 11 вересня американські сенатори від Республіканської і Демократичної партій заявили, що військова допомога Україні від США буде виділена за будь-яких обставин. Республіканець Рон Джонсон під час спілкування зі ЗМІ зазначив, що обидві партії Конгресу будуть голосувати за виділення коштів Україні, навіть якщо президент США Дональд Трамп прийме інше рішення.