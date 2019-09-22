Ер-Ріяд доводить причетність Тегерана до атак за допомогою даних GPS, фото — News18.com

https://racurs.ua/ua/n127145-er-riyad-dovodyt-prychetnist-tegerana-do-atak-za-dopomogou-danyh-gps.html

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Спецслужби Саудівської Аравії доводять причетність Ірану до атак на свої нафтові термінали за допомогою даних GPS. Експерти сподіваються простежити курси польоту дронів і ракет до баз і пускових майданчиків.

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Фахівці проводять експертизу GPS (система глобального позиціонування) на місці падіння уламків безпілотних літальних апаратів і ракет, за допомогою яких було вчинено атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Вони хочуть встановити точку пуску і курс дронів і ракет, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

В експертизі уламків беруть участь фахівці з США, Франції і ООН. Дана експертиза є складовою частиною слідства, покликаного також встановити серійні номери БПЛА і ракет.

США і Саудівська Аравія таким чином хочуть отримати незаперечні докази причетності Ірану до атак. Наявні поки речові докази носять непрямий характер. А Вашингтону і Ер-Ріяду потрібно «застати на місці злочину» Тегеран, щоб переконати своїх союзників в обґрунтованості підозр на адресу Тегерана.

Минулого тижня офіційний представник саудівського міністерства оборони показав на прес-конференції в Ер-Ріяді фрагменти дронів і крилатих ракет, які підтверджують, за його словами, причетність Ірану до атак. Він повідомив, що в диверсіях було використано 18 безпілотних літальних апаратів типу Delta Wing з удосконаленою системою позиціонування і сім високоточних крилатих ракет Ya Ali.

Нагадаємо, 14 вересня сталася атака безпілотників на один з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco. Цей концерн щодня переробляє до 7 млн ​​т барелів нафти.