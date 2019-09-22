Эр-Рияд доказывает причастность Тегерана к атакам с помощью данных GPS, фото — News18.com

https://racurs.ua/n127145-er-riyad-dokazyvaet-prichastnost-tegerana-k-atakam-s-pomoschu-dannyh-gps.html

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Спецслужбы Саудовской Аравии доказывают причастность Ирана к атакам на свои нефтяные терминалы с помощью данных GPS. Эксперты надеются проследить курсы полета дронов и ракет к базам и пусковым площадкам.

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Специалисты проводят экспертизу GPS (система глобального позиционирования) на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов и ракет, с помощью которых были совершены атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Они хотят установить точку пуска и курс дронов и ракет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В экспертизе обломков участвуют специалисты из США, Франции и ООН. Данная экспертиза является составной частью следствия, призванного также установить серийные номера БПЛА и ракет.

США и Саудовская Аравия таким образом хотят получить неопровержимые доказательства причастности Ирана к атакам. Имеющиеся пока вещественные доказательства носят косвенный характер. А Вашингтону и Эр-Рияду нужно «застать на месте преступления» Тегеран, чтобы убедить своих союзников в обоснованности подозрений в адрес Ирана.

На прошлой неделе официальный представитель саудовского министерства обороны показал на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты беспилотников и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность Ирана к атакам. Он сообщил, что в диверсиях использовали 18 беспилотных летательных аппаратов типа Delta Wing с усовершенствованной системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет Ya Ali.

Напомним, 14 сентября произошла атака беспилотников на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco. Этот концерн ежедневно перерабатывает до 7 млн ​​т баррелей нефти.