Скандал в Минздраве: в здании министерства разрешили пользоваться российскими сетями, фото - ТСН

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Ракурс

В Министерстве здравоохранения Украины разрешили пользоваться российскими социальными сетями, которые ранее запретили указом президента.

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О возможности подключиться к соцсетям РФ сообщил в телеграмм-канале блогер и руководитель «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко. Он саркастически написал, что «первые изменения в министерстве уже можно заметить невооруженным глазом».

Речь идет о встрече в Минздраве, которую на днях должна была проводить министр здравоохранения Зоряна Черненко (Скалецкая) с общественными организациями. На встречу пришел ее советник Дмитрий Раимов. Во время встречи выяснилось, что вай-фай в Минздраве перенастроен таким образом, что в здании министерства можно пользоваться российскими сетями из санкционного списка.

Так что теперь отдельные члены команды Скалецкой могут не использовать неудобный VPN и спокойно сидеть в любимых одноклассниках. Чувствовать себя, как дома. Как в России, — написал Стерненко и выложил в сеть соответствующие скриншоты.

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