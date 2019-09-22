Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Скандал в Минздраве: в здании министерства разрешили пользоваться российскими сетями, фото - ТСН

В Минздраве разрешили пользоваться российскими соцсетями — блогер

22 сен 2019, 21:36
999

В Министерстве здравоохранения Украины разрешили пользоваться российскими социальными сетями, которые ранее запретили указом президента.

Loading...

О возможности подключиться к соцсетям РФ сообщил в телеграмм-канале блогер и руководитель «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко. Он саркастически написал, что «первые изменения в министерстве уже можно заметить невооруженным глазом».

Речь идет о встрече в Минздраве, которую на днях должна была проводить министр здравоохранения Зоряна Черненко (Скалецкая) с общественными организациями. На встречу пришел ее советник Дмитрий Раимов. Во время встречи выяснилось, что вай-фай в Минздраве перенастроен таким образом, что в здании министерства можно пользоваться российскими сетями из санкционного списка.

Так что теперь отдельные члены команды Скалецкой могут не использовать неудобный VPN и спокойно сидеть в любимых одноклассниках. Чувствовать себя, как дома. Как в России, — написал Стерненко и выложил в сеть соответствующие скриншоты.

Читайте также: «Я не человек Радуцкого»: новый глава Минздрава рассказала о приоритетах и ​​состоянии дел после отставки Супрун

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Трампа ждет импичмент, если он давил на Зеленского — глава комитета по разведке

Импичмент может быть единственным средством в случае, если Трамп хотел заставить лидера другой страны сделать что-то недопустимое, считает глава комитета Палаты представителей по разведке. В США продолжается «украинский скандал»

Новости мира
20:18   22 сен

Украинский скандал в Белом доме: Трамп не возражает против свидетельств Джулиани в Конгрессе в отношении сына Байдена

Трамп согласился с тем, чтобы его представитель Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о расследовании в Украине вокруг компании Burisma. В руководство этой фирмы входил сын Джо Байдена, который будет главным соперником Трампа на выборах

Новости мира
18:39   22 сен
Новости партнеров
Загрузка...