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Ракурс
"Индекс самогона" введут в России, фото — ТАСС

В России хотят оценивать развитие экономики «индексом самогона»

22 сен 2019, 20:50
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Ученые Финансового университета при правительстве России предложили ввести «индекс самогона» для оценки экономического положения в стране.

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Об исследовании Института социально-экономических исследований при университете сообщила 22 сентября «Российская газета» со ссылкой на слова директора института Алексея Зубца.

Он рассказал, что ученые обнаружили определенную связь между «потреблением самодельного алкоголя и экономическим положением граждан».

По мере нарастания экономических трудностей население пытается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, который продается на «черном рынке», — считает Зубец.

Он утверждает, что рост потребления самодельного или нелегального алкоголя свидетельствует о снижении реальных доходов граждан. Организация, которую возглавляет Зубец, намерена ввести «индекс производства самогона», который станет одним из показателей экономического кризиса.

Исследование Института социально-экономических исследований показало, что чаще всего в России изготовлением самогона занимаются жители Саранска, Астрахани, Ульяновска, Липецка и Новороссийска.

Исследование показало, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли ним в России практически не растут, а производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются. Впрочем, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что опрашивать людей Финансовому университету стоило не только в городах, но и в сельской местности.

Источник: Ракурс


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