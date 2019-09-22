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Ракурс
"Індекс самогону" запровадять в Росії, фото — ТАСС

У Росії хочуть оцінювати розвиток економіки «індексом самогону»

22 вер 2019, 20:50
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Вчені Фінансового університету при уряді Росії запропонували запровадити «індекс самогону» для оцінки економічного стану в країні.

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Про дослідження Інституту соціально-економічних досліджень при університеті розповіла 22 вересня «Російська газета» з посиланням на слова директора інституту Олексія Зубця.

Він розповів, що вчені виявили певний зв’язок між «споживанням саморобного алкоголю і економічним становищем громадян».

У міру наростання економічних труднощів населення намагається перейти з дорогого легального алкоголю на більш дешеву продукцію власного виробництва або алкоголь, що продається на «чорному ринку», — вважає Зубець.

Він переконує, що зростання споживання саморобного або нелегального алкоголю означає зниження реальних доходів громадян. Організація, яку очолює Зубець, має намір ввести «індекс виробництва самогону», який стане одним з показників економічної кризи.

Дослідження Інституту соціально-економічних досліджень показало, що найчастіше виготовленням самогону в Росії займаються жителі Саранська, Астрахані, Ульяновська, Липецька і Новоросійська.

Дослідження показало, що за останній рік виробництво саморобного алкоголю і обсяг торгівлі ним в Росії практично не зростають, а виробництво та обсяг торгівлі міцним саморобним алкоголем скорочуються. Утім, директор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадим Дробиз вважає, що опитувати людей Фінансовому університету варто було не тільки в містах, але й у сільській місцевості.

Джерело: Ракурс


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