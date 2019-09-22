Скандал в МОЗ: у будівлі міністерства дозволили користуватися російськими соцмережами, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n127144-v-moz-dozvolyly-korystuvatysya-rosiyskymy-socmerejamy-bloger.html

Ракурс

У Міністерстві охорони здоров’я України дозволили користуватися російськими соціальними мережами, які раніше заборонили указом президента.

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Про можливість під'єднатися до соцмереж РФ повідомив у телеграм-каналі блогер і керівник «Правого сектора» в Одесі Сергій Стерненко. Він саркастично написав, що «перші зміни вже можна помітити неозброєним оком».

Йдеться про зустріч у МОЗ, яку днями мала проводити міністр охорони здоров’я Зоряна Черненко (Скалецька) з громадськими організаціями. На зустріч прийшов її радник Дмитро Раімов. Під час зустрічі з‘ясувалося, що вай-фай у МОЗ переналаштований у такий спосіб, що в будівлі міністерства можна користуватися російськими соцмережами із санкційного списку.