Трамп призвал ЕС помогать Украине. Фото: Dominique A. Pineiro

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, заявил, что хочет, чтобы Европейский Союз больше выделял финансовой помощи Украине.

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Американский лидер также заверил, что расследование по делу сына его оппонента на президентских выборах Джо Байдена не повлияло на задержку военной помощи Украине. Об этом сообщает Fox News.

Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали больше денег в Украину. И я военную помощь не задерживал. Мы выделили военную помощь, насколько мне известно, — сказал Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, в сентябре американский Конгресс принял закон, который обеспечивает выплату 250 млн долл. военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

В конце августа Трамп поручил представителям своей администрации по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Однако 11 сентября американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий заявили, что военная помощь Украине от США будет выделена при любых обстоятельствах. Республиканец Рон Джонсон во время общения со СМИ отметил, что обе партии Конгресса будут голосовать за выделение средств Украине, даже если президент США Дональд Трамп примет другое решение.