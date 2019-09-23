Аварія сталася на Житомирщині. Фото: volynonline.com

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Дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками сталася у Житомирській області.

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Аварія відбулася 22 вересня близько 22.30 на 250 км автодороги Київ-Чоп поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району. Зіткнулися вантажівка та автобус. Про це 23 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Попередньо встановлено, що 55-річний водій DAF (ДАФ) із цистерною, прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир-Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Водій автобуса зупинився, оскільки потрібно було замінити колесо. У момент ДТП частина його пасажирів знаходились на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП дев’ятеро осіб загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих віком від 42 до 71 року було госпіталізовано до Новоград-Волинської лікарні.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Новоград-Волинського відділку поліції та Головного управління Національної поліції в області. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці зафіксували усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, 21 вересня між селами Нова Долина і Прилиманське, які розташовані в Овідіопольському районі Одеської області сталася масштабна автопригода. Внаслідок зіткнення вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев’ятеро осіб.