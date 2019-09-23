В Альпах попрощалися з льодовиком, який зник через глобальне потепління. Фото: индикатор

https://racurs.ua/ua/n127149-v-alpah-poproschalysya-z-lodovykom-yakyy-znyk-cherez-globalne-poteplinnya-foto.html

Ракурс

В Альпах урочисто попрощалися з льодовиком Пізоль, який розтанув в результаті глобального потепління. Активісти провели недільний «похоронний марш», щоб відзначити зникнення льодовика.

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Льодовик Пізоль розташований на північному сході Швейцарії в Гларнських Альпах. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на ВВС.

За останні 13 років Пізоль втратив понад 80% свого об'єму і його танення весь час прискорюється через підвищення глобальної температури в світі.

Згідно з прогнозом швейцарських вчених, до 2050 року щонайменше половина швейцарських льодовиків зникне. Наразі Пізоль все ще існує, але він зменшився до такого розміру, що з наукової точки зору не може називатися льодовиком.

Зазначається, що похорон льодовика влаштувала Швейцарська асоціація захисту клімату. Організація закликає владу Швейцарії скоротити викиди вуглекислого газу до нуля до 2050 року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», минулого місяця аналогічна церемонія пройшла в Ісландії. Там попрощалися з 700-річним льодовиком.