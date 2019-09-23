Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n127151-yastremskaya-obnovila-lichnyy-rekord-v-reytinge-wta.html

Ракурс

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская улучшила свое положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Таким образом Ястремская в очередной раз за последние три недели обновила свой личный рекорд в WTA. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на список мирового классификации.

По состоянию на 23 сентября, Ястремская занимает 27 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Победы на корте позволяют второй ракетке Украины добавить еще одну ступеньку и улучшить свое положение.

Наибольшего успеха среди украинских теннисисток достигла Марта Костюк. Она смогла хорошо себя показать в турнире серии ITF во Франции. Костюк смогла подняться на 33 ступеньки и теперь занимает 182-е место в мировой классификации.

Первая ракетка Украины известная спортсменка Элина Свитолина удерживается на третьей строчке.

Как ранее сообщал «Ракурс», Ястремская накануне обыграла австралийскую спортсменку Айлу Томлянович (№ 42 WTA) в турнире серии Премьер 5 в китайском городе Ухань.