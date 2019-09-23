Драка с участием экс-нардепа произошла на Херсонщине. Фото: Цензор.НЕТ

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В Херсонской области экс-депутат от «Блока Петра Порошенко» Евгений Рищук, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош на сельском празднике.

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Бывший народный избранник избил депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова, досталось и депутату Днепровского районного совета Херсона Александру Власову. О драке 23 сентября сообщил юрист Маси Найем в Facebook.

Бывший депутат БПП, которая сейчас «Европейская Солидарность», тот, на которого указывают как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне, — говорится в сообщении.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на местного журналиста Сергея Никитенко сообщило, что драка произошла на праздновании Дня села Правые Саги, что в пригороде Херсона.

Рищук избил местного депутата райсовета на сельском празднике. Не знаю, сколько там все длилось, но позвонили депутату Власову, чтобы он приехал, потому что в деревне пьяный Рищук и драка. Он приехал и ему тоже досталась, — отметил Никитенко.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области сообщила, что 22 сентября около 23.30 в «Единый центр 102» областной полиции позвонил 37-летний житель города Олешки. Мужчина сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина. Фамилию дебошира в полиции не назвали.

Напомним, 16 сентября в Дарницком районе Киева группа нетрезвых лиц избила сотрудника полиции за сделанное замечание. Правоохранитель был вынужден применить оружие.