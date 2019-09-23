Смертельна ДТП на Житомирщині: з'явились нові деталі трагедії. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n127154-smertelna-dtp-na-jytomyrschyni-z-yavylys-novi-detali-tragediyi-foto.html

Ракурс

Правоохоронці затримали водія вантажівки, який не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом, що стало причиною загибелі дев’ятьох осіб.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Житомирській області.

На сайті Житомирської міськради зазначається, що у місті оголосили триденну жалобу за загиблими. Ними виявилися працівники Комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». У ніч трагедії вони повертались з відпочинку у Карпатах.

До ліквідації залучили 47 осіб та 17 одиниць техніки від Державної служби з надзвичайних ситуацій, медицини катастроф, служби автомобільних доріг та правоохоронців.

Нагадаємо, DAF (ДАФ) із цистерною зіткнувся з автобусом. В результаті трагедії загинули дев’ятеро осіб, ще 11 постраждалих отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями в Одеській області сталася масштабна ДТП, в результаті чого загинули дев’ятеро осіб.