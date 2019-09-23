Чому впав Boeing 737 Max 8 в Індонезії: перші висновки щодо катастрофи

https://racurs.ua/ua/n127155-padinnya-boeing-737-max-v-indoneziyi-pershi-vysnovky-schodo-katastrofy.html

Ракурс

Падіння Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Lion Air в Індонезії почали розслідувати експерти в області авіакатастроф. Вони розібрали по поличках події фатального дня та зробили перші висновки.

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Роботи проводяться в Індонезії, повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, в чернетці документа сказано, що одна з причин краху «Боїнга» в Індонезії — проблеми в процесі проектування авіалайнера. Також серед можливих пунктів названо недотримання авіаційних правил.

Як розповіли експерти, не обійшлося без так званого людського фактора — помилки пілотів теж увійшли в перелік причин катастрофи авіалайнера в Індонезії. Всього в попередніх висновках було названо більш як сто пунктів, що призвели до трагедії.

Повний текст доповіді очікують лише в листопаді, але компанія-виробник авіалайнера контактує і з урядом Індонезії, і з експертами, зі свого боку роблячи все для повного розкриття причин аварії.

Нагадаємо, що Boeing 737 Max 8 зазнав аварії неподалік від острова Ява, сталося це 29 жовтня 2018 року. Всі пасажири та члени екіпажу (всього 189 осіб) загинули.

Також «Ракурс» писав про те, що подібні технічні проблеми можуть бути у 246 авіалайнерів по всьому світу. Відомо, що 45 літаків з цього переліку належать авіакомпаніям з США.