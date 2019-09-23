Тройное ДТП на Киевщине унесло жизни трех человек (ФОТО)

ДТП на Киевщине. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом 23 сентября произошло в Киевской области.

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Три автомобиля столкнулись на 59 км автодороги «Киев-Харьков» вблизи села Бзов, что в Барышевском районе. Оказалось, что грузовик, который двигался в направлении Харькова, столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли впереди него. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Далее грузовик протянуло по дороге, и он задел еще одну машину, которая стояла вдоль дороги. В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий человек умер уже в карете скорой по дороге в больницу.

Сейчас полиция устанавливает причины трагического дорожно-транспортного происшествия. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В последние дни в Украине значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Так, 21 сентября погибли девять человек в результате аварии маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское, которые расположены в Овидиопольском районе Одесской области.

Вчера поздно вечером в Житомирской области автоцистерна врезалась в автобус, который стоял на обочине. В ДТП погибли девять человек, еще 10 получили травмы. Ими оказались работники Коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление». В ночь трагедии они возвращались с отдыха в Карпатах. В Житомире власти объявили трехдневный траур.

Минувшей ночью в Чернигове подросток за рулем легкового автомобиля врезался в придорожное дерево. Удар был такой силы, что машину разорвало на части. Авария унесла жизни четырех человек, выжить удалось одной девушке, она сейчас в больнице.