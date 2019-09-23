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Ракурс
Сериал "Чернобыль" получил три статуэтки Emmy. Фото: SPUTNIK Беларусь

Сериал «Чернобыль» получил три статуэтки Emmy

23 сен 2019, 11:31
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Известный телевизионный мини-сериал «Чернобыль» от американского телеканала НВО и британской телесети Sky получил три статуэтки Emmy.

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Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе в 71-й раз. Об этом сообщает Deutsche welle.

Сериал получил награду за выдающуюся режиссуру благодаря шведскому кинематографисту Юхану Ренку. Американец Крейг Мейзин принес проекту статуэтку за выдающийся сценарий. Вся команда «Чернобыля» была удостоена наградой за исключительный мини-сериал.

Сериал «Игра престолов» также в очередной раз получил награду и в четвертый раз стал лучшим драматическим сериалом года. Академия присудила сериалу награду за лучшую мужскую роль второго плана (Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера). Ранее эту награду «Игра престолов» получала в 2011, 2015 и 2018 годах.

Издание отмечает, что церемонию вручения по традиции проводят в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Название премии от Академии телевизионных искусств и наук происходит от слова immy, которое обозначает передающую вакуумную трубку в первых телевизионных камерах.

Как ранее сообщал «Ракурс», сериал «Чернобыль» получил 19 номинаций на премию Emmy.


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