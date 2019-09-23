Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Серіал "Чорнобиль" отримав три статуетки Emmy. Фото: SPUTNIK Беларусь

Серіал «Чорнобиль» отримав три статуетки Emmy

23 вер 2019, 11:31
999

Відомий телевізійний міні-серіал «Чорнобиль» від американського телеканалу НВО і британської телемережі Sky отримав три статуетки Emmy.

Loading...

Церемонія нагородження пройшла в Лос-Анджелесі в 71-й раз. Про це повідомляє Deutsche welle.

Серіал отримав нагороду за видатну режисуру завдяки шведському кінематографістові Юхану Ренке. Американець Крейг Мейзін приніс проекту статуетку за видатний сценарій. Вся команда «Чорнобиля» була удостоєна нагородою за винятковий міні-серіал.

Серіал «Гра престолів» також в черговий раз отримав нагороду і в четвертий раз став кращим драматичним серіалом року. Академія присудила серіалу нагороду за кращу чоловічу роль другого плану (Пітер Дінклейдж в ролі Тіріона Ланністера). Раніше цю нагороду «Гра престолів» отримувала в 2011, 2015 і 2018 роках.

Видання зазначає, що церемонію вручення за традицією проводять в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Назва премії від Академії телевізійних мистецтв і наук походить від слова immy, яке позначає передавальну вакуумну трубку в перших телевізійних камерах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», серіал «Чорнобиль» отримав 19 номінацій на премію Emmy.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Для підвищення зарплат вчителям у 2020 році необхідно 45 млрд грн — Новосад

Міністр освіти й науки України Ганна Новосад заявила, що підвищення зарплат педагогів є пріоритетом для нового уряду, але на це потрібно 45 млрд грн. В Кабміні найближчим часом обіцяють розробити дієвий інструмент

Новини України
13:36

ДБР відкрило провадження проти Парубія через трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року (ДОКУМЕНТ)

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія за підозрою в організації масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі

Юридичні новини
13:02

Смертельна ДТП на Житомирщині: з’явились нові деталі трагедії (ФОТО)

Водія вантажівки, яка зіткнулась з автобусом та стала причиною загибелі дев’ятьох осіб, затримала поліція. У автобусі їхали співробітники місцевого трамвайно-тролейбусного управління

Новини України
10:44
Новини партнерів
Загрузка...