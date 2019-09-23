Серіал "Чорнобиль" отримав три статуетки Emmy. Фото: SPUTNIK Беларусь

https://racurs.ua/ua/n127157-serial-chornobyl-otrymav-try-statuetky-emmy.html

Ракурс

Відомий телевізійний міні-серіал «Чорнобиль» від американського телеканалу НВО і британської телемережі Sky отримав три статуетки Emmy.

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Церемонія нагородження пройшла в Лос-Анджелесі в 71-й раз. Про це повідомляє Deutsche welle.

Серіал отримав нагороду за видатну режисуру завдяки шведському кінематографістові Юхану Ренке. Американець Крейг Мейзін приніс проекту статуетку за видатний сценарій. Вся команда «Чорнобиля» була удостоєна нагородою за винятковий міні-серіал.

Серіал «Гра престолів» також в черговий раз отримав нагороду і в четвертий раз став кращим драматичним серіалом року. Академія присудила серіалу нагороду за кращу чоловічу роль другого плану (Пітер Дінклейдж в ролі Тіріона Ланністера). Раніше цю нагороду «Гра престолів» отримувала в 2011, 2015 і 2018 роках.

Видання зазначає, що церемонію вручення за традицією проводять в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Назва премії від Академії телевізійних мистецтв і наук походить від слова immy, яке позначає передавальну вакуумну трубку в перших телевізійних камерах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», серіал «Чорнобиль» отримав 19 номінацій на премію Emmy.