Зеленський підписав закон про скасування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво. Фото: ОП

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво.

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Документ передбачає внесення відповідних змін до Кримінального кодексу. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Документ закону повернуто з підписом президента 23 вересня. Закон вмотивований тим, що силові органи використовували фіктивне підприємництво, щоб брати хабарі та чинити тиск на бізнес. Передбачається, що скасування кримінальної відповідальності покращить умови ведення бізнесу.

На думку депутатів, справи про фіктивне підприємництво найчастіше закінчуються угодами зі слідством без реальних вироків.

Автори законопроекту зазначають, що гуманізація кримінальної відповідальності дозволить створити сприятливе середовище для функціонування бізнесу в Україні.

За цей законопроект Верховна Рада проголосувала 18 вересня. Його підтримали 347 нардепів. Зазначимо, що у першому читанні за нього проголосували 365 депутатів. Серед тих, хто підтримав скасування кримінальної відповідальності, виявився голова податкової служби Сергій Верланов.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Зеленський також підписав закон про імпічмент.