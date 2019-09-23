Аварія в Житомирській області. Фото: Нацполіція

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Всі 11 постраждалих осіб, які дістали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, знаходяться в Новоград-Волинській районній лікарні.

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Троє з постраждалих у реанімації, їхній стан важкий — у них травми голови, забої внутрішніх органів та переломи кінцівок. Медики запевняють, що загрози їхньому життю немає. Першочергові операції їм вже зробили, про це 23 вересня повідомляє ТСН.

Ще семеро пасажирів перебувають у травматологічному відділенні з травмами та забоями. Постраждалі розповідають, що аварія сталася раптово.

Мер Житомир Сергій Сухомлин пообіцяв усебічну підтримку постраждалим. Сьогодні Житомирський виконавчий комітет зібрався на екстрене засідання, щоб виділити кошти родинам загиблих та постраждалих працівників КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». За інформацією прес-служби міської ради, в ДТП загинули шестеро працівників ТТУ, ще троє загиблих — їхні родичі.

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко на власній сторінці у Facebook написав, що всі родини загиблих отримають матеріальну допомогу від ОДА.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері у Житомирській області автоцистерна врізалася в автобус, який стояв на узбіччі. У ДТП загинули дев’ятеро осіб, ще 10 дістали травми. Ними виявилися працівники комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». У ніч трагедії вони повертались з відпочинку у Карпатах. У Житомирі влада оголосила триденний траур.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також поліцейські затримали водія вантажівки, який не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом.