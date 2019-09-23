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Ракурс
Гончарук спілкуватиметься із народом через "Чашку прем'єра", скріншот відео

Гончарук спілкуватиметься із народом через «Чашку прем'єра» (ВІДЕО)

23 вер 2019, 14:36
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спілкуватиметься із громадянами за допомогою відеоблогу, який назвав «Чашка прем'єра». Керівник уряду виклав у мережу перший випуск передачі 22 вересня.

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Під час десятихвилинного відео на столі в робочому кабінеті Гончарука стояв ноутбук та чашка.

На офіційній сторінці прем'єр-міністр України у Фейсбук розповів, що має намір щонеділі записувати невелике відео, у якому розповідатиме про все, що сталося за тиждень.

А ще я буду відповідати на ваші коментарі у мене на сторінках, — зауважив Гончарук.

У такий спосіб керівник Кабміну хоче оперативно інформувати громадян про діяльність уряду, оскільки вважає, що «відкритість влади — це те, чого завжди не вистачало в Україні».

У дебютному блозі Гончарук зупинився на питаннях проекту держбюджету-2020 і транзиту газу через Україну.

Свого часу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк записував короткі передачі, які транслювалися на радіо- і телеканалах Суспільного мовника.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Гончарук 17 вересня спростував заяву про переговори із олігархом Ігорем Коломойським щодо майбутнього «ПриватБанку».

Джерело: Ракурс


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