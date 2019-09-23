Рожкову поновили на посаді першого заступника голови Нацбанку. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n127170-rojkovu-ponovyly-na-posadi-pershogo-zastupnyka-golovy-nacbanku.html

Ракурс

Київській апеляційний суд задовольнив скаргу Національного банку (НБУ) щодо ухвали Баришівского райсуду Київської області, який 11 червня заборонив Катерині Рожковій виконувати обов’язки першого заступника голови НБУ та брати участь у засіданнях правління фінустанови.

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Також суд виніс окрему ухвалу щодо судді, який приймав зазначене рішення. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з ухвалою зазначається, що суд не може встановлювати НБУ або членам його правління заборону на виконання службових повноважень. Наголошується, що українським законодавством не передбачається припинення, призупинення чи заборона здійснення повноважень заступника голови НБУ рішенням суду.

Подібні дії наявно демонструють слабкість недореформованої судової системи, коли будь-яка особа без перевірки документів і суті позову може подати заяву до суду і отримати ухвалу, що блокуватиме роботу будь-якого державного органу, — заявив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Ракурс», журналісти знайшли позивача, через якого Рожкову відсторонили.