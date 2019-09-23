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Ракурс
Рожкову восстановили в должности первого заместителя главы Нацбанка. Фото: Delo.ua

Рожкову восстановили в должности первого заместителя главы Нацбанка

23 сен 2019, 14:21
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Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Национального банка Украины (НБУ) на постановление Барышевского райсуда Киевской области, который 11 июня запретил Екатерине Рожковой выполнять обязанности первого заместителя председателя НБУ и участвовать в заседаниях правления финучреждения.

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Также суд вынес частное постановление в отношении судьи, который принимал данное решение. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно постановлению отмечается, что суд не может устанавливать НБУ или членам его правления запрет на исполнение служебных полномочий. Отмечается, что украинским законодательством не предусматривается прекращение, приостановление или запрещение осуществления полномочий заместителя председателя НБУ решением суда.

Подобные действия наглядно демонстрируют слабость недореформированной судебной системы, когда любое лицо без проверки документов и сути иска может подать заявление в суд и получить решение, что будет блокировать работу любого государственного органа, — заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», журналисты нашли истца, из-за которого Рожкову отстранили.

Источник: Ракурс


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