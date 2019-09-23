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Глава МЗС України Вадим Пристайко. Фото: ТСН

Зеленський та Трамп проведуть годинну зустріч у Нью-Йорку — Пристайко

23 вер 2019, 14:12
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Володимир Зеленський, президент України, проведе тривалу зустріч із главою Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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Зустріч лідерів триватиме одну годину. Обидві сторони вже домовилися щодо неї. Про це в інтерв’ю «Громадському» заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Зустріч із Трампом буде обов`язково, в нас є час для цього, і це не буде зустріч на полях, потискання рук. Обидва президенти знайшли час. Для президента Зеленського це взагалі перший виїзд в ООН, він уперше братиме участь у Генасамблеї, — зазначив міністр.

За словами Пристайка, Зеленський вже двічі розмовляв по телефону з Трампом, але у Києві розуміють надзвичайну важливість особистої зустрічі двох лідерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським 25 вересня у Нью-Йорку в межах 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Очікується, що під час цієї зустрічі Трамп та Зеленський обговорять співпрацю між Україною та США в галузях енергетики і торгівлі, а також процес врегулювання війни на Донбасі.


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