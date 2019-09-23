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Ракурс
Курйоз із нелегалами: сирійці у Греції маскувалися під волейболістів з України, фото — ekathimerini.com

Нелегали з Сирії вдавали із себе українських спортсменів: у Греції затримали 10 «волейболістів»

23 вер 2019, 14:01
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Нелегали з Сирії видавали себе за одну з волейбольних команд України та намагалися вилетіти з аеропорту міста Афіни.

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Поліція затримала їх та перевірила паспорти, які виявилися недійсними — пише Ekathimerini. Всі десять нелегалів намагалися видати себе за українців, до того ж спортсменів.

Перші ж паспорти у процесі перевірки показали, що це не так. Наразі відомо, що жодний з паспортів не є дійсним, адже всі вони вкрадені або втрачені іншими шляхами раніше.

Цікаво, що нелегали добре підготувалися — вони були вдягнені в однакову спортивну форму, навіть сумки з речами у них були ідентичні. Для кращої конспірації у кожного з сирійців при собі був навіть волейбольний м’яч.

Після допиту в аеропорту Афін поліція зазначила, що жоден з десяти сирійців не є членом української команди, тож мрії на перетин кордону та виліт у іншу країну не справдилися.

Раніше «Ракурс» писав про трагедію у Греції, що сталася з фургоном, у якому пересувалися мігранти — він потрапив у ДТП, загинула дитина.


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