Курйоз із нелегалами: сирійці у Греції маскувалися під волейболістів з України, фото — ekathimerini.com

https://racurs.ua/ua/n127168-nelegaly-z-syriyi-vdavaly-iz-sebe-ukrayinskyh-sportsmeniv-u-greciyi-zatrymaly-10-voleybolistiv.html

Ракурс

Нелегали з Сирії видавали себе за одну з волейбольних команд України та намагалися вилетіти з аеропорту міста Афіни.

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Поліція затримала їх та перевірила паспорти, які виявилися недійсними — пише Ekathimerini. Всі десять нелегалів намагалися видати себе за українців, до того ж спортсменів.

Перші ж паспорти у процесі перевірки показали, що це не так. Наразі відомо, що жодний з паспортів не є дійсним, адже всі вони вкрадені або втрачені іншими шляхами раніше.

Цікаво, що нелегали добре підготувалися — вони були вдягнені в однакову спортивну форму, навіть сумки з речами у них були ідентичні. Для кращої конспірації у кожного з сирійців при собі був навіть волейбольний м’яч.

Після допиту в аеропорту Афін поліція зазначила, що жоден з десяти сирійців не є членом української команди, тож мрії на перетин кордону та виліт у іншу країну не справдилися.

Раніше «Ракурс» писав про трагедію у Греції, що сталася з фургоном, у якому пересувалися мігранти — він потрапив у ДТП, загинула дитина.