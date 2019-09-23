Курьез с нелегалами: сирийцы в Греции маскировались под волейболистов из Украины, фото — ekathimerini.com

https://racurs.ua/n127168-nelegaly-iz-sirii-vydavali-sebya-za-ukrainskih-sportsmenov-v-grecii-zaderjali-10-voleybolistov.html

Ракурс

Нелегалы из Сирии выдавали себя за одну из волейбольных команд Украины и пытались вылететь из аэропорта города Афины в Греции.

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Полиция задержала их и проверила паспорта, которые оказались недействительными, сообщает Ekathimerini.

Все десять нелегалов пытались выдать себя за украинцев, к тому же спортсменов. Первые же паспорта в процессе проверки показали, что это не так. Известно, что ни один из паспортов не является действительным, ведь все они украдены или потеряны другими людьми раньше.

Интересно, что нелегалы хорошо подготовились — они были одеты в одинаковую спортивную форму, даже сумки с вещами были идентичны. Для лучшей конспирации у каждого из сирийцев при себе был даже волейбольный мяч.

После допроса в аэропорту Афин полиция отметила, что ни один из сирийцев не является членом украинской команды, поэтому мечты на пересечение границы и вылет в другую страну не оправдались.

Ранее «Ракурс» писал о трагедии в Греции, которая произошла с фургоном, в котором передвигались мигранты — он попал в ДТП, погиб ребенок.