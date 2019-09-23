В Одесской области держали в рабстве бездомных, которых набирали на вокзалах. Фото: UA.NEWS

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Ракурс

В Одесской области семейная пара использовала для работы в сельскохозяйственном предприятии бездомных, которых удерживала в рабстве.

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Гражданин Грузии и гражданка Украины в течение 2015−2018 годов обманывали бездомных на вокзалах Николаева, Одессы и Киева. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Отмечается, что злоумышленники предлагали пострадавшим работу под Киевом с зарплатой 200−500 грн, питанием и бесплатным жильем. Однако их доставляли в Одесскую область, забирали паспорта и мобильные телефоны, а жить заставляли в нечеловеческих условиях барака, где в каждой комнате было по 15−20 человек.

Пострадавших подвергали психологическому и физическому насилию. При попытках побега или отказе работать охранники бараков жестоко избивали таких лиц в присутствии других работников.

В ходе расследования правоохранители обнаружили 82 потерпевших. Сейчас пострадавшие направили гражданские иски на сумму более 2,3 млн грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня в Донецкой области в рабство к россиянину попали около сотни человек.