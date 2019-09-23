Министр образования Анна Новосад. Фото: Zik

https://racurs.ua/n127166-dlya-povysheniya-zarplat-uchitelyam-v-2020-godu-neobhodimo-45-mlrd-grn-novosad.html

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Анна Новосад, министр образования и науки Украины, заявила, что в проекте государственного бюджета на 2020 год пока не прописано повышение зарплат педагогам.

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На исполнение постановления о повышении зарплаты работникам образовательной сферы от 20 до 70% нужно дополнительных 45 млрд грн. Об этом Новосад заявила в интервью «Украинской правде».

Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений закона «Об образовании», где четко указано, что к 2025 году должны выйти на четыре прожиточных минимума наименьшего должностного оклада педагога, — отметила Новосад.

Министр добавила, что ее министерство сотрудничает с Министерством финансов для того, чтобы повысить зарплаты учителям.

Напомним, что в начале марта образовательные эксперты кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали реальную зарплату для украинских учителей в 4 тыс. долл. на месяц, однако, обсуждая, сколько на это нужно государственных денег, они ошиблись в расчетах в 100 раз.