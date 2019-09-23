Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Министр образования Анна Новосад. Фото: Zik

Для повышения зарплат учителям в 2020 году необходимо 45 млрд грн — Новосад

23 сен 2019, 13:36
999

Анна Новосад, министр образования и науки Украины, заявила, что в проекте государственного бюджета на 2020 год пока не прописано повышение зарплат педагогам.

Loading...

На исполнение постановления о повышении зарплаты работникам образовательной сферы от 20 до 70% нужно дополнительных 45 млрд грн. Об этом Новосад заявила в интервью «Украинской правде».

Для нас точно будет приоритетом повышение социального статуса и зарплат педагогов. Мы будем придерживаться положений закона «Об образовании», где четко указано, что к 2025 году должны выйти на четыре прожиточных минимума наименьшего должностного оклада педагога, — отметила Новосад.

Министр добавила, что ее министерство сотрудничает с Министерством финансов для того, чтобы повысить зарплаты учителям.

Напомним, что в начале марта образовательные эксперты кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали реальную зарплату для украинских учителей в 4 тыс. долл. на месяц, однако, обсуждая, сколько на это нужно государственных денег, они ошиблись в расчетах в 100 раз.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский и Трамп проведут часовую встречу в Нью-Йорке — Пристайко

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Нью-Йорке проведут встречу, которая продлится 60 минут. Ранее лидеры стран уже дважды разговаривали по телефону

Новости Украины
14:12

Для повышения зарплат учителям в 2020 году необходимо 45 млрд грн — Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что повышение зарплат педагогов является приоритетом для нового правительства, но на это нужно 45 млрд грн. В Кабмине в ближайшее время обещают разработать действенный инструмент

Новости Украины
13:36

Машину разорвало на части: в Чернигове в ДТП погибли четыре подростка (ФОТО)

В Чернигове случилось ужасное дорожно-транспортное происшествие. Легковое авто на большой скорости врезалось дерево, в результате аварии погибли четыре человека, а выжить удалось лишь одной девушке

Новости Украины
11:12
Новости партнеров
Загрузка...