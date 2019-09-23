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Міністр освіти Ганна Новосад. Фото: Zik

Для підвищення зарплат вчителям у 2020 році необхідно 45 млрд грн — Новосад

23 вер 2019, 13:36
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Ганна Новосад, міністр освіти й науки України, заявила, що в проекті державного бюджету на 2020 рік поки не прописане підвищення зарплат освітянам.

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На виконання постанови про підвищення зарплатні працівникам освітянської сфери від 20 до 70% потрібно додаткових 45 млрд грн. Про це Новосад заявила в інтерв’ю «Українській правді».

Для нас точно буде пріоритетом підвищення соціального статусу і зарплат педагогів. Ми будемо дотримуватися положень закону «Про освіту», де чітко зазначено, що до 2025 року повинні вийти на чотири прожиткових мінімуми найменшого посадового окладу педагога, — зазначила Новосад.

Міністр додала, що її міністерство співпрацює з Міністерством фінансів для того, щоб підвищити зарплати вчителям.

Нагадаємо, що на початку березня освітні експерти кандидата в президенти Володимира Зеленського назвали реальною зарплату для українських вчителів у 4 тис. дол. на місяць, однак, обговорюючи, скільки на це потрібно державних грошей, вони помилилися в розрахунках у 100 разів.


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