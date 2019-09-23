Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію та відмовлятися від хабарів. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n127165-zelenskyy-zaklykav-ukrayinciv-povidomlyaty-pro-korupciu-ta-vidmovlyatysya-vid-habariv-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.

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Голова держави закликав почати боротьбу з корупцією та повідомляти про хабарі у Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Про це зазначається на сторінці президента Facebook.

Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете закривати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують «відкат»? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ — 0800 503 200. Кожен з вас може почати змінювати країну вже сьогодні, — наголосив Зеленський.

Президент додав, що Європа починається не з державного кордону, а з недопалка, який летить у смітник, та з пристебнутого ременя безпеки. Зеленський закликав оплачувати комунальні послуги, податки та не намагатися «нагнути» державу на тендері.

Голова держави запропонував українцям стати засновниками та акціонерами нової процвітаючої країни. Зеленський заявив, що він почав перший і його вкладом було підписання закону про імпічмент.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент сьогодні підписав «Про особливу процедуру усунення президента України з поста».