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Ракурс
Екс-спікер ВРУ Андрій Парубій. Фото: Олег Федонюк у Facebook.

ДБР відкрило провадження проти Парубія через трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року (ДОКУМЕНТ)

23 вер 2019, 13:02
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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо колишнього голови Верховної Ради й чинного народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія.

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Слідчі підозрюють Парубія у причетності до трагічних подій в Одесі, які сталися 2 травня 2014 року. Про це написав сам політик й опублікував документ ДБР на власній сторінці у Facebook.

ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями», — йдеться у повідомленні.

Екс-спікер відзначив, що відкриття чергового провадження Державним бюро розслідувань його не здивувало. При цьому Парубій називає «задзеркальним абсурдом» формулювання протистоянь в Одесі, як це викладається в документі.

У листі зазначається, що кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України «за фактом створення та координування заворушень Парубієм А. В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 2 травня 2014 року на території міста Одеса».

Документ: Андрій Парубій у Facebook.

Нагадаємо, у серпні з СІЗО вийшли антимайданівці Сергій Долженков (Капітан Какао) і громадянин Росії Євген Мефьодов, які є фігурантами «справи 2 травня». Заставу за них заплатила партія «Опозиційний блок — За життя».

Джерело: Ракурс


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