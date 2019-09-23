Екс-спікер ВРУ Андрій Парубій. Фото: Олег Федонюк у Facebook.

https://racurs.ua/ua/n127164-dbr-vidkrylo-provadjennya-proty-parubiya-cherez-tragichni-podiyi-v-odesi-2-travnya-2014-roku.html

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо колишнього голови Верховної Ради й чинного народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія.

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Слідчі підозрюють Парубія у причетності до трагічних подій в Одесі, які сталися 2 травня 2014 року. Про це написав сам політик й опублікував документ ДБР на власній сторінці у Facebook.

ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями», — йдеться у повідомленні.

Екс-спікер відзначив, що відкриття чергового провадження Державним бюро розслідувань його не здивувало. При цьому Парубій називає «задзеркальним абсурдом» формулювання протистоянь в Одесі, як це викладається в документі.

У листі зазначається, що кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України «за фактом створення та координування заворушень Парубієм А. В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 2 травня 2014 року на території міста Одеса».

Нагадаємо, у серпні з СІЗО вийшли антимайданівці Сергій Долженков (Капітан Какао) і громадянин Росії Євген Мефьодов, які є фігурантами «справи 2 травня». Заставу за них заплатила партія «Опозиційний блок — За життя».